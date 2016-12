Meister Dresdner SC bezwingt SC Potsdam mit 3:1

Volleyball-Meister Dresdner SC hat das Top-Spiel zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde gegen den SC Potsdam mit 3:1 (25:21, 25:19, 21:25, 26:24) gewonnen. Das Team von Trainer Alexander Waibl verteidigte am Mittwochabend mit dem neunten Saisonsieg den zweiten Tabellenrang vor den Brandenburgerinnen. «Ich bin sehr zufrieden, das waren wichtige drei Punkte. Man sieht, wir entwickeln uns als Mannschaft weiter», sagte Waibl.

Beide Teams lieferten sich von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Bis zum 16:16 blieb das Geschehen ausgeglichen. In der Schlussphase aber setzten sich die Gastgeberinnen mit druckvollen Aufgaben und einer starken Blockabwehr ab. Im zweiten Durchgang steigerte sich Potsdam vor allem im Angriff und erkämpfte sich einen Vier-Punkte-Vorsprung (17:13). Die DSC-Damen starteten jedoch eine Aufholjagd und behielten auch in der Schlussphase die Nerven.