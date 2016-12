Volleyball-Bundesligist Netzhoppers mit 0:3 gegen Lüneburg

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben sich mit ihrer neunten Saisonniederlage aus dem Jahr 2016 verabschiedet. Der Volleyball-Bundesligist aus Brandenburg unterlag am Mittwochabend in seinem ersten Spiel der Rückrunde der SVG Lüneburg mit 0:3 (21:25, 18:25, 19:25). Vor 613 Zuschauern in der Landkost-Arena wehrten sich die Gastgeber zwar mit großem Eifer, aber letztlich vergeblich gegen die reifere Spielanlage ihres Kontrahenten. Vor elf Tagen hatten die Netzhoppers bereits das Hinspiel in Lüneburg mit 0:3 verloren. Bester Angreifer in der Mannschaft von Trainer Mirko Culic war einmal mehr Filip Gavenda, der 20 Punkte erzielte. Björn Andrae holte 13 Punkte.

Erstmals kam bei den Netzhoppers über die volle Distanz der reaktivierte Kamil Ratajczak als Libero zum Einsatz. Der 31-jährige Pole, zuletzt im Verein als Co-Trainer tätig, verrichtete auf dem Feld routiniert seinen Job. Er stärkte die Defensive, die fehlende Spielpraxis war ihm aber noch in einigen Szenen anzumerken. Am 7. Januar bestreiten die Netzhoppers, denen in elf Spielen erst zwei Siege geglückt sind, ihre nächste Partie. Beim Tabellenschlusslicht TSG Solingen Volleys geht es dann um eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Dezember 2016 21:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen