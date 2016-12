dpa

Nach Terroranschlag noch 20 Verletzte in Berliner Kliniken

Nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche werden noch 20 Verletzte in Krankenhäusern behandelt. Elf Anschlagsopfer liegen mit schwersten Verletzungen auf Intensivstationen, wie ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung am Mittwoch mitteilte. Neun weitere Patienten werden demnach noch mit mittelschweren oder leichteren Verletzungen betreut. Mehr als 50 Menschen waren verletzt worden. Die meisten wurden laut Angaben bereits nach Hause entlassen oder waren ambulant versorgt worden.

Zwölf Menschen starben durch den Anschlag, darunter ein polnischer Lastwagenfahrer. Er war tot auf dem Beifahrersitz in dem Anschlags-Laster entdeckt worden. Laut Gesundheitsverwaltung erlagen drei der Opfer im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die anderen Toten wurden auf dem Weihnachtsmarkt geborgen.

Am Abend des 19. Dezember war ein Sattelschlepper auf den Markt an der Gedächtniskirche gerast. Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri war auf seiner Flucht am Freitag von italienischen Polizisten erschossen worden, nachdem der Tunesier nördlich von Mailand bei einer Personenkontrolle das Feuer auf die Beamten eröffnet hatte.

