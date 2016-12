Niederländische Polizei: Amri auf Kamerabildern in Nimwegen

Zwei Tage nach dem Anschlag von Berlin war der mutmaßliche Attentäter Anis Amri nach Angaben der niederländischen Staatsanwaltschaft in Nimwegen. Er sei «sehr wahrscheinlich» auf Bildern von Überwachungskameras am Bahnhof zu sehen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Wim de Bruin, am Mittwoch der Deutschen Presseagentur. Amri war vermutlich allein. «Wir haben keine Hinweise, dass er hier Kontakt zu anderen hatte.»

Nach den Kameraaufnahmen war der Tunesier am Mittwoch, 21. Dezember, gegen 11:30 Uhr am Bahnhof der Stadt unweit der deutschen Grenze. Zur selben Zeit wurden dort gratis Sim-Karten verteilt. Eine solche hatten italienische Ermittler bei dem Tunesier entdeckt. Auch mehrere Niederländer hätten ihn gesehen und das gemeldet, sagte der Sprecher.

Italienische und französische Medien hatten zuvor berichtet, dass der Tunesier vermutlich mit dem Bus über Nimwegen nach Lyon gereist war und von dort weiter nach Mailand. Dort erschossen ihn Polizisten am Freitag. Wie Amri aus den Niederlanden nach Lyon gereist sei, werde noch untersucht, hieß es.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Dezember 2016 17:20 Uhr

Quelle: dpa

