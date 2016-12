Verloren geglaubte Skulptur in Russland aufgetaucht

Die seit Kriegsende verschollene Skulptur «Victoria von Calvatone» aus der Berliner Antikensammlung ist in Russland im Zuge wissenschaftlicher Arbeiten wieder aufgetaucht. Das gehe aus einem Bericht in der Wissenschaftlichen Zeitschrift der Staatlichen Eremitage in St. Petersburg hervor, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Mittwoch mit. Der Bericht sei der Stiftung vorab von den Kollegen der Eremitage zugeleitet worden. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, und der Generaldirektor der Eremitage, Michail Piotrowskij, hätten vereinbart, die Skulptur gemeinsam wissenschaftlich zu bearbeiten und zu restaurieren.

