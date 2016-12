Nach Explosion in Bankfiliale Fahrradbesitzer gesucht

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in einer Luckauer Bankfiliale (Dahme-Spreewald) sucht die Polizei nach den Besitzern zweier Damenräder. Nach Ermittlungen einer LKA-Sonderkommission könnten die Täter diese gestohlen haben und am Ortsausgang Kümmritz versteckt haben, teilte das Polizeipräsidium am Mittwoch mit.

Die Unbekannten sprengten Anfang November den Automaten, durch die Wucht der Detonation wurde auch der Eingangsbereich der Filiale verwüstet. Glassplitter wurden in einem Umkreis von rund zehn Metern um die Bank gefunden. Die Täter seien offenbar ohne Beute mit einem Auto geflüchtet. Nach einem Unfall am Luckauer Bahnhof flüchteten die Unbekannten dann zu Fuß weiter. Bislang fehlt von ihnen jede Spur.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Dezember 2016 13:30 Uhr

Quelle: dpa

