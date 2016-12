Ermordeter polnischer Lastwagenfahrer wird beigesetzt

Eines von zwölf Todesopfern des Berliner Anschlags war der polnische Fahrer, dessen Lkw zur Waffe wurde. In der Heimat ist die Anteilnahme groß. Polnische Behörden haben ihre Version zum Tod des 37-Jährigen.

Gryfino (dpa) - Der beim Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz ermordete Lastwagenfahrer aus Polen wird an diesem Freitag in seiner Heimat beigesetzt. Das teilte sein Arbeitgeber, die Speditionsfirma Ariel Zurawski, am Mittwoch auf Facebook mit. Nach der Obduktion in Deutschland untersuchten am Mittwoch auch polnische Gerichtsmediziner in Stettin (Szczecin) den Leichnam des 37-Jährigen. Lukasz U. sei nicht schon Stunden vor dem Anschlag gestorben, teilte die örtliche Staatsanwaltschaft laut Medienberichten als Ergebnis mit.