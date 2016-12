Brandenburg hat 81 Seen an Gemeinden verschenkt

Brandenburg ist ein Seenland, aber wenn die Gewässer in Privathand kommen, bleiben die Bürger meist außen vor. Die rot-rote Landesregierung sichert die Seen daher für die angrenzenden Gemeinden.

Potsdam (dpa/bb) - Das Land Brandenburg hat in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden in den vergangenen zwei Jahren 81 Seen für die Freizeit und Erholung der Bürger gesichert. «Beispielhaft genannt seien hier der Fahrländer See mit einer Fläche von rund 256 Hektar, der auf die Landeshauptstadt Potsdam übertragen werden konnte, sowie der Große Mochowsee mit einer Fläche von rund 130 Hektar, der jetzt der Gemeinde Schwielochsee gehört», sagte Finanzminister Christian Görke (Linke) am Mittwoch in Potsdam. Mit der kostenlosen Übertragung der Seen an die Kommunen will das Land den öffentlichen Zugang zu den Naherholungsgebieten sicherstellen.