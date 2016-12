Angetrunkener in Berlin-Mitte greift Polizisten an

Nach einem Angriff auf zwei Polizisten in Berlin-Mitte ist ein schätzungsweise 60 Jahre alter Mann leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der stark Angetrunkene habe am Dienstagabend die Beamten in der Alexanderstraße zunächst mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dann habe er das Messer plötzlich gegen sich selbst gerichtet und gedroht, sich zu verletzen. Die Beamten setzten daraufhin laut eigenen Angaben Pfefferspray ein und überwältigten den Mann. Welche Verletzungen der noch nicht identifizierte Mann erlitt, war unbekannt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Dezember 2016 09:10 Uhr

Quelle: dpa

