Zwei mutmaßliche Einbrecher in Charlottenburg festgenommen

Polizisten haben am frühen Mittwochmorgen zwei mutmaßliche Einbrecher in Berlin-Charlottenburg festgenommen. Sie hatten die 17 und 18 Jahre alten Männer beobachtet, als sie durch eine aufgebrochene Tür in ein Lokal in der Leonhardtstraße eindrangen, wie die Polizei mitteilte. Als sie mit Einbruchwerkzeugen und nicht näher beschriebenen geklauten Gegenständen aus dem Restaurant kamen, nahmen die Beamten sie fest.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Dezember 2016 08:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen