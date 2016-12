Hertha-Trainer Dardai glaubt an gute Rückrunde

Hertha-Trainer Pal Dardai will einen Einbruch in der Rückrunde wie im vergangenen Jahr auch mit dem Rat eines Sportpsychologen verhindern. «Ich habe immer über Lerneffekte geredet. Wir haben aus dem letzten Jahr sehr viele positive Dinge mitgenommen. Dieses Jahr gewinnen wir Spiele mit Ruhe, drehen Spiele», sagte der Trainer des Tabellendritten der Fußball-Bundesliga.

Entscheiden aber müsse er am Ende selbst, betonte Dardai im Interview der Deutschen Presse-Agentur: «Ein Sportpsychologe kann viel machen, am Ende sagt er aber auch: Viel Glück! Das ist so. Den Glücksfaktor darf man nicht vergessen. Dafür muss man hart arbeiten.» Im Vorjahr hatte Hertha in der Rückrunde einen direkten europäischen Startplatz noch verspielt.