Feuerwehr stellt Silvester-Konzept vor

Trotz des Terroranschlags in Berlin und Diskussionen um die Gefahren durch Silvesterfeuerwerk steht in der Hauptstadt kein Verbot von Böllern und Raketen an. Für die Silvesternacht bekommt die Berliner Feuerwehr deshalb traditionell Unterstützung durch das Technische Hilfswerk, Hilfsorganisationen und Freiwillige Feuerwehren. Ihr Konzept will sie heute vorstellen. Verletzungen, Unfälle und Brände durch falsches Umgehen mit Feuerwerk gehörten jedes Jahr zu traurigen Realität, teilte die Feuerwehr mit.

Im vergangenen Jahr wurden allein 50 Menschen in der Silvesternacht im Berliner Unfallkrankenhaus in Marzahn behandelt. Bei sieben Patienten mussten Handchirurgen Finger amputieren. Darunter war auch ein zwölfjähriger Junge. Die Feuerwehr erläutert am Mittwoch, was beim Kauf von Feuerwerk zu beachten ist und wie man es abbrennt, ohne sich oder andere dabei zu gefährden.

Feuerwerksartikel werden vom 29. bis 31. Dezember verkauft. Experten der Berliner Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) haben erneut appelliert, ausschließlich in Deutschland zugelassene Ware zu kaufen. Bei illegalem Feuerwerk aus dem Ausland sei oft unklar, wie die Mischung gefährlicher Substanzen beim Zünden reagiere. An der Grenze zu Polen rechnen brandenburgische Zöllner für 2016 mit einem Rekord beim Fund illegaler Pyrotechnik. Ende November stoppten sie bei Forst einen Lastwagen, der fünf Tonnen davon geladen hatte. Das Fahrzeug war nicht für Sprengstoff-Transporte gesichert.

Bei der großen Silvesterfeier am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni sind Böller und Raketen streng verboten. Wachleute kontrollieren Taschen.

