dpa

Feuerwehr rüstet sich für Silvester

Die Berliner Feuerwehr hat ihre Einsatzkräfte für die Silvesternacht im Vergleich zu den Vorjahren nicht aufgestockt. Wie in den vergangenen Jahren gebe es keine konkrete Bedrohung zum Jahreswechsel, sagte Landesbranddirektor Wilfried Gräfling am Mittwoch. Die Feuerwehren und Helfer seien mit rund 1500 Menschen und rund 390 Fahrzeugen im Einsatz. Das entspreche dem Aufgebot der Vorjahre, in denen wegen der «abstrakten Gefahrenlage» bereits mehr Personal gearbeitet habe. «Wir haben eine Verstärkung geprüft, aber wir können nicht mehr auf die Straße bringen», ergänzte Gräfling. «Wir sind gut aufgestellt.» Im Notfall stünden zusätzliche Einheiten zum Dienst bereit.

Im vergangenen Jahr wurden allein 50 Menschen in der Silvesternacht im Berliner Unfallkrankenhaus in Marzahn behandelt. Bei sieben Patienten mussten Handchirurgen Finger amputieren. Darunter war auch ein zwölfjähriger Junge. Die Feuerwehr erläutert am Mittwoch, was beim Kauf von Feuerwerk zu beachten ist und wie man es abbrennt, ohne sich oder andere dabei zu gefährden.

Feuerwerksartikel werden vom 29. bis 31. Dezember verkauft. Experten der Berliner Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) haben erneut appelliert, ausschließlich in Deutschland zugelassene Ware zu kaufen. Bei illegalem Feuerwerk aus dem Ausland sei oft unklar, wie die Mischung gefährlicher Substanzen beim Zünden reagiere. An der Grenze zu Polen rechnen brandenburgische Zöllner für 2016 mit einem Rekord beim Fund illegaler Pyrotechnik. Ende November stoppten sie bei Forst einen Lastwagen, der fünf Tonnen davon geladen hatte. Das Fahrzeug war nicht für Sprengstoff-Transporte gesichert.

Bei der großen Silvesterfeier am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni sind Böller und Raketen streng verboten. Wachleute kontrollieren Taschen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Dezember 2016 12:50 Uhr

