Tierschutzverein: 20 Fundtiere über Weihnachten

Zehn Hunde, neun Katzen und ein Nymphensittich sind seit Beginn der Weihnachtstage in der Tiersammelstelle des Tierheims Berlin aufgenommen worden. Allein an Heiligabend seien in diesem Jahr vier Fundhunde in die Tiersammelstelle gekommen, teilte der Tierschutzverein am Dienstag mit. Erfreulich sei, dass die meisten der Fundtiere inzwischen wieder von ihren Besitzern abgeholt wurden.

Tragisch ist nach Angaben der Tierschützer allerdings der Fall eines jungen Pinscher-Mischlings. Die Hündin sei am 24. Dezember an einen Baum angebunden in Treptow gefunden worden. Sweety, wie die Tierpfleger sie tauften, sei sehr ängstlich, bewege sich taumelig und lahme etwas. Tierärzte versuchten nun herauszufinden, was der Hündin fehlt.

Bei ausgesetzten Tieren und Fundtieren könne man nur erahnen, welche schlechten Erfahrungen sie mit Menschen machen mussten. «Ob sie unerwünschte Weihnachtsgeschenke oder zu den Feiertagen einfach im Weg waren, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen», so der Tierschutzverein. «Die Auswirkungen auf die Tiere jedoch sind meist dramatisch.»

