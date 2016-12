dpa

Elf neue Stiftungen: Finanzengpässe wegen Niedrigzinsen

Elf neue Stiftungen bürgerlichen Rechts hat das Innenministerium in Brandenburg 2016 anerkannt. Damit stieg ihre Zahl auf 212. Darunter befinden sich 21 kirchliche und acht Familien-Stiftungen, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. «Die gegenwärtig niedrigen Zinserträge erschweren vor allem Stiftungen mit Geldvermögen die Arbeit erheblich», hob Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag hervor.

Viele seien deshalb darauf angewiesen, zusätzliche Zuwendungen für ihre laufenden Projekte einzuwerben. Für einige wirke sich die schwierige Finanzsituation aber existenzbedrohend aus. Schröter unterstützt daher den Vorstoß einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die sich mit einer Reform des Stiftungsrechts befasst.

