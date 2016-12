1,2 Millionen Euro aus Brüssel für märkische Fischer

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Die EU-Unterstützung für märkische Fischer in der laufenden Förderperiode ist angelaufen: Den ersten 25 Antragsstellern ist eine Gesamtfördersumme von 1,2 Millionen Euro zugesagt worden. Das teilte das Potsdamer Landwirtschaftsministerium am Dienstag mit. Die ersten 650 000 Euro hiervon seien bereits ausgezahlt worden. Die Unterstützung floss vor allem in die umweltgerechte Teichbewirtschaftung sowie in Aalbesatz.

Bis zum Jahr 2020 können Fischer und Betreiber von Aquakulturen Geld aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) beziehen. So lange dauert die laufende EU-Förderperiode, die 2014 begonnen hatte. Besonders die Karpfenteichwirtschaften könnten jetzt profitieren und langfristig ihre Produktion sichern, hieß es.

Letzte Änderung: Dienstag, 27. Dezember 2016 11:40 Uhr

Quelle: dpa

