Sternsinger aus Dannenberg fahren zu Angela Merkel

Kinder aus Dannenberg an der Elbe fahren am 9. Januar zum Sternsingerempfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Sie vertreten damit das Bistum Hildesheim. Die Sternsinger von der Kirche St. Peter und Paul hätten beim Preisrätsel der Aktion Dreikönigssingen die richtige Lösung herausgefunden und zudem noch eine Auslosung gewonnen, teilte das Bistum Hildesheim am Dienstag mit.

«Die Kinder haben sich alle riesig gefreut, auch wenn nur vier von ihnen mit zum Sternsingerempfang reisen können», sagte Angela Feldmann, die seit sieben Jahren in Dannenberg das Dreikönigssingen organisiert.

Bei der Sternsingeraktion rund um den 6. Januar, den Dreikönigstag, ziehen deutschlandweit Tausende Kinder als Könige verkleidet von Haus zu Haus und sammeln Geld für soziale Projekte. Sie schreiben die Buchstaben «C+M+B» an die Tür - die Buchstaben stehen für «Christus mansionem benedicat» (Christus segne dieses Haus). Die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder findet in diesem Jahr zum 59. Mal statt.

