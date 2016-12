Ein Verkehrstoter am Weihnachtswochenende in Brandenburg

Am Weihnachtswochenende hat es bei Verkehrsunfällen in Brandenburg einen Toten und 65 Verletzte gegeben. Von Freitag bis Montag kam es zu 472 Unfällen, wie die Polizei am Dienstag in Potsdam mitteilte. Wegen des schlechten Wetters mit Regenschauern war der Ausflugsverkehr zu Weihnachten geringer als sonst.

Der tödlich Verunglückte war ein 72-jähriger Mann. Er soll am Freitag in Müncheberg (Märkisch-Oderland) von einem Auto angefahren worden sein. Der Wagen fuhr nach der Kollision weiter. Die Polizei sucht nach dem Fahrer und nach Zeugen des Unfalls. Der 72-Jährige starb in einem Krankenhaus.

