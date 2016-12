Gewitter und Sturmböen in der Region: Schäden in Grenzen

Gewitter und Sturmböen sind seit Montagabend über Berlin und Brandenburg gezogen. Die Schäden hielten sich aber in Grenzen, wie Polizei und Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilten. Außer einigen umgekippten Bäumen oder lockeren Bauteilen gab es zunächst keine entsprechenden Meldungen. Die Feuerwehr registrierte trotz teilweise starken Regens weder in Berlin noch in Brandenburg überdurchschnittlich viele Einsätzen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam hatte am Montagabend kurzzeitig eine Unwetterwarnung für Brandenburg herausgeben. Sie wurde aber bereits nach einer halben Stunde wieder aufgehoben.

Letzte Änderung: Dienstag, 27. Dezember 2016 06:50 Uhr

Quelle: dpa

