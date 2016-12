dpa

Luxus-Taubenhaus vom Potsdamer Platz zieht um

Das Luxus-Taubenhaus vom Potsdamer Platz soll voraussichtlich Mitte Januar am Bahnhof Südkreuz in Schöneberg wiederaufgebaut werden. «Der genaue Standort wird gerade abgestimmt», sagte ein Bahn-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Das Taubenhaus soll helfen, den Bestand der Tiere zu reduzieren und dem Dreck der Vögel Herr zu werden. Der Abriss des 100 000 Euro teuren Hauses war heftig kritisiert worden. Aus Sicht der Taubenexpertin und Tierärztin Almut Malone müsste es in der Stadt noch viel mehr kontrollierte Taubenschläge sowie Ansprechpartner in den Bezirken geben.

