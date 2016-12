dpa

Mehr Autodiebstähle in Brandenburg

Die Zahl der Autodiebstähle in Brandenburg steigt weiter. Im ersten Halbjahr 2016 seien 1261 Fälle erfasst worden, also etwa 40 mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres, sagte der Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, Torsten Herbst. Für das gesamte Jahr 2016 wird mit 2573 Delikten gerechnet - wie 2015. In Brandenburg wird nur etwa jeder fünfte Autodiebstahl aufgeklärt. Im Bundesdurchschnitt sind es 15 Prozent. Die niedrige Quote wird mit langen und aufwendigen Ermittlungsverfahren begründet. Angesichts der oft ausländischen Tätergruppierungen dauerten sie teilweise länger als anderthalb Jahre.

