Füchse überwintern auf Platz vier

Die Füchse feiern zum Jahresabschluss einen ungefährdeten Sieg gegen Coburg. Platz vier ist das Minimalziel der Berliner. Mit dem neuen Coach Petkovic wollen die Füchse nach der Winterpause aber noch mehr.

Berlin (dpa/bb) - Die Fans verabschiedeten die Handball-Profis der Füchse Berlin mit lautem Applaus in die Winterpause. Die Hauptstädter gewannen das letzte Spiel des Jahres ungefährdet mit 29:23 (16:14) gegen den Aufsteiger HSC Coburg und festigten mit 28:8-Punkten Platz vier in der Bundesliga. «Bis auf einige Ausnahmen haben wir eine sehr gute Saison gespielt», bilanzierte Nationalspieler Paul Drux: «Platz vier wollen wir nicht mehr hergeben. Vielleicht kotzt im weiteren Saisonverlauf einer der Teams von oben noch. Dann ist vielleicht noch mehr drin.»

Nach leichten Anlaufschwierigkeiten fanden die Füchse vor 7411 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle am zweiten Weihnachtsfeiertag schnell zu ihrem Spiel. In der Anfangsviertelstunde verwertete vornehmlich Rechtsaußen Mattias Zachrisson, mit fünf Treffern zusammen mit Kresimir Kozina bester Schütze, die Zuspiele. Auch das 9:4 erzielte der Schwede (15.), der zunächst den Vorzug vor Hans Lindberg erhalten hatte.