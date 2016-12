Trickbetrüger selbst an Weihnachten aktiv

Selbst zu Weihnachten haben Trickbetrüger in Berlin versucht, Senioren um ihr Geld zu bringen. Die Unbekannten riefen mehrere ältere Menschen in Süd-Neukölln an. Sie gaben sich als Polizisten aus, warnten vor einem bevorstehenden Einbruch und boten an, Schmuck, Geld oder EC-Karten in Sicherheit zu bringen, wie die Polizei am Montag mitteilte. In neun Fällen fielen die Angerufenen nicht auf die beliebte Betrugsmasche herein. «Einer Seniorin allerdings entlockten die Täter sämtliche Habseligkeiten», hieß es in der Mitteilung.

Die Polizei rät: «Seien Sie wachsam! Vertrauen Sie nicht blind irgendwelchen Anrufern! Informieren Sie beim Verdacht einer Straftat schnellstmöglich ihren nächsten Polizeiabschnitt oder den Notruf der Polizei!»

