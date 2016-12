dpa

Woidke tief betroffen über Absturz der Militärmaschine

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat tief betroffen auf den Absturz eines russischen Flugzeugs mit dem Alexandrow-Armeechor an Bord reagiert. «Gerade in Ostdeutschland verbinden viele das Ensemble mit der großen Tradition russischer Musik und Kunst», sagte Woidke am Montag in Potsdam. «Das legendäre "Kalinka" konnte niemand so herzerwärmend interpretieren wie die Alexandrows.» Woidke sprach den Angehörigen der Toten sein tiefes Mitgefühl aus.

Die Maschine vom Typ Tupolew Tu-154 war am Sonntag auf dem Weg zu einem Auftritt in einer Miltärbasis in Syrien über dem Schwarzen Meer abgestürzt. An Bord waren 64 Sänger und Tänzer des Armeechors. Bei dem Absturz kamen insgesamt 92 Menschen ums Leben.

Letzte Änderung: Montag, 26. Dezember 2016 11:30 Uhr

