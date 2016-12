Gartenlaube in Brand gesetzt: Jugendlicher schwer verletzt

Nach Einbrüchen in einer Kleingartenanlage in Strausberg (Märkisch-Oderland) haben zwei Jugendliche am Sonntag eine Laube in Brand gesetzt. Dabei habe einer von beiden, ein 15-Jähriger, schwerste Verbrennungen erlitten, berichtete die Polizei am Montag. Gemeinsam mit einem 14-Jährigen sei er zuvor in fünf Bungalows eingebrochen. «Vermutlich um Spuren zu verwischen, setzten die beiden einen Bungalow mit Kraftstoff in Brand», so der Polizeisprecher.

Streifenbeamte nahm die Jugendlichen kurz darauf in der Nähe der Kleingartenanlage fest. Der 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Richter sollte noch am Montag über Haftbefehle gegen die beiden jungen Einbrecher entscheiden.

