Zwei Verletzte bei Wohnzimmerbrand in Niederschönhausen

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Niederschönhausen sind in der Nacht zum Montag eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden. Es brannte in dem Wohnzimmer einer Erdgeschosswohnung, wie die Feuerwehr am frühen Montagmorgen mitteilte. Bei dem Vorfall in der Blankenburger Straße wurde die Frau bewusstlos geborgen und reanimiert. Sie und der Mann kamen ins Krankenhaus. Das Alter der Verletzten und die Brandursache waren zunächst nicht bekannt.

Letzte Änderung: Montag, 26. Dezember 2016 10:20 Uhr

