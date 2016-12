dpa

Verletzter Israeli im Krankenhaus: Frau in Heimat begraben

Eine bei dem Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin getötete Israelin ist in ihrer Heimat beigesetzt worden. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums bestätigte dies am Sonntag. Ihr bei dem Anschlag schwer verletzter Ehemann liege in Berlin immer noch im Krankenhaus. Sein Zustand sei stabil. Die Ehefrau wurde schon am Freitag in Herzlija nördlich von Tel Aviv beigesetzt. Das Eheleute waren als Touristen nach Berlin gekommen. Nach dem Anschlag reisten ihre erwachsenen Kinder an, um bei der Identifizierung der Mutter zu helfen. Sie war zunächst als vermisst gemeldet worden.

