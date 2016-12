dpa

87-Jähriger bei Unfall schwer verletzt: Fahrerflucht

Die Berliner Polizei sucht einen flüchtigen Autofahrer, der an Heiligabend in Tempelhof einen 87 Jahre alten Mann schwer verletzt haben soll. Der Senior wollte laut der Ermittler in der Früh gerade die Westkammstraße überqueren, als er von dem Unbekannten erfasst wurde. Der Fahrer habe sich sofort vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern. Anwohner blieben bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bei dem Opfer. Der Mann kam mit Knochenbrüchen und einer Schädelfraktur ins Krankenhaus.

