Attacke auf Verkäufer im Spätkauf

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag den Verkäufer eines Spätkauf-Ladens am Tempelhofer Damm mit Baseballschlägern angegriffen. Danach seien die Täter geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Verkäufer sei zur Behandlung in eine Klinik gekommen. Er habe keine lebensgefährlichen Verletzungen. Der Überfall passierte gegen Mitternacht.

Letzte Änderung: Sonntag, 25. Dezember 2016 14:00 Uhr

Quelle: dpa

