Unbekannte wollten Obdachlosen anzünden: Unverletzt

Am Berliner U-Bahnhof Schönleinstraße haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag versucht, einen Obdachlosen anzuzünden. «Der Mann blieb nur durch das beherzte Eingreifen von Zeugen unverletzt», sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Seine Habseligkeiten hätten aber gebrannt. Bisher geht die Polizei von fünf bis sechs Tätern aus, die das Feuer am Sonntag gegen 2.00 Uhr früh legten. Der U-Bahnhof wird mit Videokameras überwacht. Bisher gebe es aber noch keinen Zeugenaufruf, ergänzte der Sprecher. Gegen die unbekannten Täter sei bereits ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet worden.

Letzte Änderung: Sonntag, 25. Dezember 2016 13:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen