dpa

Obdachloser angezündet: Fahndungsbilder veröffentlicht

Nach dem Angriff auf einen Obdachlosen in einem Berliner U-Bahnhof hat die Polizei Bilder von den Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Ermittler bitten um Hilfe bei der Identifizierung. Es handele sich um sieben bislang unbekannte junge Männer, teilte die Polizei am Montag mit. In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag sollen sie versucht haben, im U-Bahnhof Schönleinstraße einen auf einer Bank schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Der Mann blieb unverletzt, weil Passanten eingriffen. Auf den Fahndungsbildern und einem Video sind die Gesuchten in einer U-Bahn zu sehen. Die Gesichter sind recht gut zu erkennen.

Letzte Änderung: Montag, 26. Dezember 2016 19:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen