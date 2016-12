dpa

Brandenburgs Ministerpräsident für neues Förderprogramm

Für die Zeit nach dem Auslaufen des Solidarpakts II Ende 2019 hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ein neues Strukturförderprogramm für schwächere Regionen gefordert. Davon könnten vor allem im Osten viele Regionen profitieren. «Für den Zusammenhalt in Deutschland ist es wichtig, dass dieser Aufholprozess nicht abgebrochen wird», sagte Woidke in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Es gebe zwar nicht mehr den großen Ost-West Gegensatz. Strukturschwache Regionen müssten aber die Chance haben, an das bundesdeutsche Niveau herangeführt zu werden.

Sonntag, 25. Dezember 2016

Quelle: dpa

