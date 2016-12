dpa

Händlersprecher: Wieder viele Besucher auf Weihnachtsmarkt

Kurz vor der Schließung des Weihnachtsmarktes an der Berliner Gedächtniskirche sind am Samstag noch einmal viele Menschen zu dem Ort den Anschlags gekommen. Klaus-Jürgen Meier, der Vorstandsvorsitzende der AG City und Vertreter des Handels, berichtete am Mittag von einem starken Besucherandrang am Breitscheidplatz. «Es herrscht eine besinnliche Stimmung. Und die Anteilnahme nimmt immer mehr zu.» Die Flächen mit Kerzen, Blumen und Karten, die Besucher in Trauer für die Opfer des Anschlags vom Montag hinterlassen, würden immer größer.

Der mutmaßliche Terrorist Anis Amri war am Montag mit einem Lastwagen in die Menge gerast. Dabei wurden zwölf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt. Seit Donnerstag ist der Weihnachtsmarkt wieder offen.

Meier berichtet auch von «einer großen Welle der Hilfsbereitschaft». Nach vielen Nachfragen von den Standbetreibern und Besuchern ist inzwischen ein Spendenkonto für Opfer und Angehörige eingerichtet worden. Die drei Initiatoren, die Arbeitsgemeinschaft City, der Schaustellerverband Berlin und der Landesverband des Roten Kreuzes, wollen damit auch den Schaustellern helfen.

Letzte Änderung: Samstag, 24. Dezember 2016 13:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen