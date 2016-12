Weihnachten-Wunschzettel-Zentrale geschlossen

Am Vormittag von Heiligabend hat die Weihnachtspostfiliale im brandenburgischen Himmelpfort geschlossen. Dieses Jahr habe der Weihnachtsmann dort mehr als 281 000 Wunschzettel von Kindern aus aller Welt erhalten, teilte die Deutsche Post mit. Dies waren rund 30 000 weniger als im Vorjahr. Himmelpfort blieb die deutsche Wunschzettelzentrale unter den 7 Weihnachtspostfilialen: Denn dort kam die Hälfte aller insgesamt 560 000 Briefe von Kindern an.

Die kleineren Kinder wünschten sich nach Angaben der Post traditionelles Spielzeug, bei den älteren dürfen es schon Smartphones oder Tablets sein. In der vergangenen Woche nach dem Terroranschlag in Berlin habe in besonders vielen Briefen der Herzenswunsch «Frieden auf der Welt» gestanden.