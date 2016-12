dpa

Krupp lobt Eisbären-Neuzugang Roach

Nur zwei Mal konnte Eisbären-Neuverpflichtung Alex Roach vor dem Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg mit seiner neuen Mannschaft trainieren. Doch der 23 Jahre alte Verteidiger hatte bei seinem Debüt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gleich großen Anteil daran, dass die Berliner am Freitagabend mit 2:1 gewannen. Trainer Uwe Krupp gab ihm viel Spielzeit, Roach enttäuschte ihn nicht. «Er war ruhig am Puck und hat wenig Fehler gemacht», sagte Krupp.

«Nach dem ersten Spiel gibt es nicht viel zu meckern. Wir sind froh, dass wir ihn haben.» Einen Abwehrspieler, der keine lange Eingewöhnungszeit braucht, hatten die Berliner aufgrund der Ausfälle von Frank Hördler und Jonas Müller gezielt gesucht. «Angesichts unserer Personalsituation wollten wir jemanden holen, der sofort viel eingesetzt werden kann», sagte Krupp.

Auch Kapitän André Rankel lobte den neuen Kollegen: «Er hat uns auf jeden Fall geholfen, das Spiel zu gewinnen», sagte er. Schließlich hatte Roach zur deutlich verbesserten Abwehrleistung beigetragen. «Wir haben über sechzig Minuten defensiv sehr gut gespielt», sagte Rankel, «darauf können wir aufbauen.»

Roach blieb nach seiner überzeugenden Premiere bescheiden: «Ich freue mich darüber, wie es gelaufen ist», sagte er, «ich werde versuchen, mich hier hochzuarbeiten, und alles tun, um der Mannschaft zum Sieg zu verhelfen. Das hat für mich höchste Priorität.» Die nächste Gelegenheit dazu hat Roach am zweiten Weihnachtsfeiertag (16.30 Uhr) bei Ex-Meister Ingolstadt.

Letzte Änderung: Samstag, 24. Dezember 2016 11:50 Uhr

