ALBA-Center Kikanovic: «Am Ende zählt nur der Sieg»

Wirkliche Zufriedenheit herrschte bei ALBA Berlin nicht nach dem 92:82-Auswärtssieg bei den Löwen Braunschweig am Freitagabend. Beim fünften Sieg in Serie in der Basketball-Bundesliga konnten die Berliner nur zu Beginn und am Ende des Spiels überzeugen. «Irgendwie war es klar, dass es wieder Auf und Abs geben wird», sagte Nationalspieler Niels Giffey.

ALBA hatte erneut Probleme konstant auf einem hohen Niveau zu spielen. Im zweiten Viertel erlitten die Berliner regelrecht einen Einbruch und kassierten 31 Punkte. «Wir sind gut ins erste Viertel gestartet, im zweiten hat Braunschweig dann übernommen», befand Trainer Ahmet Caki. Besonders in der Defensive hatte ALBA in dieser Phase Probleme. «Wir haben uns einfach in Eins gegen Eins-Situationen zu wenig geholfen», analysierte Giffey.

Immerhin: Die Berliner bewiesen am Ende einmal mehr Nervenstärke. Für Center Elmedin Kikanovic, gemeinsam mit Dragan Milosavljevic mit 19 Punkten bester ALBA-Werfer, war nur das Ergebnis wichtig: «Am Ende zählt nur der Sieg.»

Große Freude wollte aber vor allem bei Bogdan Radosavljevic nicht aufkommen. Der Center hatte sich im ersten Viertel am Knie verletzt und humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Parkett. Eine genaue Diagnose steht noch aus, ihm könnte aber eine längere Auszeit drohen. In Malcolm Miller und Tony Gaffney waren in dieser Saison schon zwei Spieler längerfristig ausgefallen. Große Zeit zum Erholen bleibt für die ALBA-Profis nicht. Über die Feiertage wird trainiert und am zweiten Weihnachtstag empfangen die Berliner den Tabellenletzten Rasta Vechta (15.30 Uhr). Gegen den Aufsteiger ist ALBA der klare Favorit.

