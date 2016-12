dpa

Lang-Lkw bald regulär auf vielen Autobahnen unterwegs

2017 startet der reguläre Betrieb von Riesen-Lastern auf den Straßen - die Resonanz für den Einsatz der bis zu gut 25 Meter langen Lastwagen ist in Brandenburg bisher gering gewesen. Nur zwei Speditionen hatten sich in den vergangenen acht Monaten an dem bis Ende dieses Jahres befristeten fünfjährigen Probebetrieb beteiligt - mit je einem Gigaliner. Der Chef des Verbands Verkehr und Logistik Berlin und Brandenburg, Klaus-Dieter Martens, hatte mit mehr Teilnehmern gerechnet. «Ich denke, die Einstellung wird sich im Frühjahr ändern», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Aktuell nehmen an dem Test bundesweit 60 Unternehmen mit 161 Lang-Lkw teil.

