Eisbären besiegen Wolfsburg beim Debüt von Alex Roach

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben am Freitag ihre Niederlagenserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem Heimsieg gegen die Grizzlys Wolfsburg beendet. In der Arena am Ostbahnhof besiegten sie den Tabellendritten mit 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Zuvor hatten sie drei Spiele hintereinander verloren.

Vor 11.110 Zuschauern sorgten Spencer Machacek und Micki DuPont mit ihren Treffern für einen insgesamt verdienten Erfolg. Neuzugang Alex Roach feierte ein gelungenes Debüt. Der 23 Jahre alte Verteidiger, der am Vortag erstmals mit der Mannschaft trainiert hatte, bekam von Trainer Uwe Krupp viel Spielzeit und stand auch im Powerplay regelmäßig auf dem Eis.

Sein neues Team begann gut, einen Schuss von Kapitän André Rankel konnte Wolfsburgs Torhüter Sebastian Vogl noch abwehren, aber Machacek verwandelte den Abpraller zur frühen Führung der Berliner. In einem schnellen, ausgeglichenen Spiel kamen beide Mannschaften danach zu guten Chancen, konnten diese aber lange nicht nutzen.

Erst kurz vor der zweiten Drittelpause machte es der Wolfsburger Gerrit Fauser besser und traf zum Ausgleich. Doch die Berliner spielten ein starkes Schlussdrittel, in dem DuPont früh den entscheidenden Treffer erzielte.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Dezember 2016 22:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen