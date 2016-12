19 Weihnachtsbäume in Cottbus gestohlen

Da müssen sich die Täter beeilen, wenn sie ihre Beute noch zu Geld machen wollen: Gleich 19 Nordmanntannen hätten Unbekannte von dem Gelände eines Weihnachtsbaum-Verkaufs in Cottbus gestohlen, berichtete die Polizei am Freitag. Der Diebstahl habe sich vermutlich bereits in der Nacht zum Donnerstag ereignet. Der Schaden sei auf rund 300 Euro beziffert worden, so die Polizei.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Dezember 2016 14:30 Uhr

Quelle: dpa

