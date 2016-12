dpa

Geburtenrekord: 5300 Babys an Charité geboren

Die Berliner Charité meldet für das zu Ende gehende Jahr einen Geburtenrekord. Bisher seien 5300 Kinder an der Klinik für Geburtsmedizin zur Welt gekommen, teilte der Direktor der Klinik, Wolfgang Henrich, am Freitag mit. Damit hält der Anstieg seit 2010 an der Charité weiter an.

