Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb von Luxuskarossen fest

Die Polizei hat in Flensburg einen mutmaßlichen Autodieb mit einer Vorliebe für teure Wagen festgenommen. Der 22 Jahre alte aus Berlin stammende Mann habe zugegeben, seit Oktober in Flensburg, Busdorf und Berlin insgesamt fünf Autos gestohlen zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Fahrzeuge haben nach Polizeiangaben einen Gesamtwert von knapp 290 000 Euro. Sie wurden inzwischen gefunden und sichergestellt. Der 22-Jährige und ein gleichaltriger Mittäter waren am Montagabend bei einem versuchten Einbruch in eine Ärztehaus in Flensburg festgenommen worden. Die Männer hatten Autoschlüssel bei sich, die gestohlenen Fahrzeugen zugeordnet werden konnten. Gegen den geständigen Tatverdächtigen wurde am Dienstag Haftbefehl erlassen. Der andere Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Dezember 2016 14:20 Uhr

Quelle: dpa

