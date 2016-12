Maskierter Mann überfällt Spätkauf in Berlin-Moabit

Ein maskierter Mann hat am frühen Freitagmorgen einen Spätkauf in Berlin-Moabit überfallen und dabei eine unbekannte Summe Geld erbeutet. Er hatte in der Perleberger Straße einen 23 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht, wie die Polizei mitteilte. Mit seiner Beute flüchtete er in Richtung Rathenower Straße. Der Überfallene kam mit dem Schrecken davon.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Dezember 2016 08:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen