Weihnachtsreiseverkehr wird schwer bewacht

Berlin/Potsdam (dpa) - Nach dem Terroranschlag in Berlin wird der Weihnachtsreiseverkehr in Deutschland schwer bewacht. An Flughäfen, Bahnhöfen und bei der Fahndung in einem 30 Kilometer breiten Streifen an den Grenzen Deutschlands ist die Bundespolizei präsent, teilte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mit. Auch sie sucht nach Hochdruck nach dem tatverdächtigen 24-jährigen Anis Amri. Mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen ausgerüstete Beamte gehen auf Streife. Zudem laufen auch verdeckte Maßnahmen. «Wir wollen unser Gegenüber nicht warnen», sagte Sprecher Gero von Vegesack. Die Bundespolizei hat bundesweit 41 000 Mitarbeiter.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Dezember 2016 06:10 Uhr

Quelle: dpa

