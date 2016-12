Berlin Volleys verlieren Champions-League-Spiel in Polen 2:3

Berlin (dpa/bb) – Die Berlin Volleys haben ihr zweites Vorrundenspiel in der Champions League nach hartem Kampf knapp verloren. Beim polnischen Spitzenclub Asseco Resovia Rzeszow unterlag der deutsche Volleyball-Meister am Donnerstag 2:3 (25:21, 15:25, 25:23, 22:25, 12:15). Die Gastgeber verwandelten nach fast zweieinhalb Stunden ihren zweiten Matchball - der Videobeweis zeigte eine Berliner Netzberührung bei einem Block. Immerhin retteten die Volleys durch die zwei gewonnenen Sätze einen Punkt.

Gegen Cucine Lube Civitanova aus Italien hatten die Berliner zum Auftakt der Königsklasse mit ihrem 3:1-Heimsieg für eine Überraschung gesorgt. Ihr nächstes Spiel in der Königsklasse bestreiten die Volleys am 18. Januar bei Dukla Liberec. Das Team aus Tschechien ist nach zwei Niederlagen Gruppenletzter. Mit je vier Punkten liegen die Berlin Volleys und Rzeszow nunmehr gleichauf an der Spitze. Aus den insgesamt fünf Vierer-Gruppen in der Königsklasse ziehen die beiden Erstplatzierten sowie die beiden besten Dritten sicher in die K.o.-Runde der letzten zwölf Mannschaften ein.