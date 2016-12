dpa

Polnischer Gedenkgottesdienst für Terroropfer in Berlin

Deutsche und Polen haben bei einem sehr gut besuchten Gottesdienst in der St.-Johannes-Basilika nahe dem Südstern in Kreuzberg der Opfer des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz gedacht. Unter den zwölf Toten ist auch ein Lastwagenfahrer aus Polen. Der 37-Jährige, der für eine Spedition bei Stettin arbeitete, wurde nach der Bluttat tot in der Fahrerkabine gefunden.

Zu dem Gottesdienst kamen schätzungsweise 200 bis 300 Besucher. Eine Collage zeigte außer Bildern vom Breitscheidplatz und dem Lastwagen ein Porträt des Fahrers. Die St.-Johannes-Basilika ist eine Anlaufstelle für Polen, die in Berlin leben.

Als Mitglied der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe im Bundestag nahm auch der CDU-Politiker Karl-Georg Wellmann an dem Gottesdienst teil. Über den Toten sagte er in einer Ansprache: «Er war ein Held.» Der Lkw-Fahrer soll nach Erkenntnissen der Polizei noch kurz vor dem Anschlag mit dem Attentäter im Führerhaus gekämpft haben, bis dieser ihn erschoss. So habe er möglicherweise Schlimmeres verhindert. «Deutschland und Polen sind in Trauer vereint», sagte Wellmann. «Wir werden gemeinsam dem Terror standhalten.»

