Wohnungseinbrecher auf frischer Tat ertappt

Drei mutmaßliche Einbrecher sind in Berlin-Tegel unmittelbar nach ihrer Tat in flagranti von Zivilfahndern gefasst worden. Diese hatten das Trio im Alter zwischen 16 und 24 Jahren laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen beim Einschlagen der Fensterscheibe eines Hauses beobachtet. Danach verließen die Täter das leerstehende Haus zügig und ohne Beute. Dabei liefen sie den Zivilfahndern in die Arme, die sie festnahmen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. Dezember 2016 18:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen