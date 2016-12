dpa

Chanukka-Leuchter erinnert an Terroropfer

Der traditionelle Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor erinnert in diesem Jahr auch an die Opfer des Berliner Terroranschlags. Er wurde am Donnerstag aufgestellt. Die Aktion zum Jüdischen Lichterfest wird vom Bildungszentrum Chabad organisiert. Unter den zwölf Toten des Anschlags an der Gedächtniskirche ist eine Israelin. Mit dem achttägigen Chanukka-Fest erinnern Gläubige an die Neuweihe des Tempels in Jerusalem im Jahr 165 v. Chr. Dieses Jahr beginnt es am 24. Dezember. Am 27. Dezember werden am Brandenburger Tor die Lichter entzündet.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. Dezember 2016 17:50 Uhr

