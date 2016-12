dpa

Dubberstein gibt E.DIS-Vorstandsvorsitz ab

Der langjährige Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers E.DIS AG, Bernd Dubberstein, gibt seinen Posten zum Jahresende ab. Nachfolger ab Januar 2017 wird der jetzige Technikvorstand Alexander Montebaur, wie das Unternehmen am Donnerstag in Fürstenwalde (Oder-Spree) mitteilte. Dubberstein war seit 1999 im Vorstand des Energieunternehmens und geht in den Ruhestand. Die E.DIS AG ist eine Tochter des Energieriesens E.ON und in Brandenburg sowie Mecklenburg-Vorpommern tätig. Sie ist einer der größten regionalen Energienetzbetreiber Deutschlands.

