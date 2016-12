dpa

Stadt Brandenburg hat Haushalts-Trendwende geschafft

Die hoch verschuldete Stadt Brandenburg/Havel hat aus Sicht von Kämmerer Stefan Scheller eine Trendwende geschafft. Scheller habe am Vorabend der Stadtverordnetenversammlung den Jahresabschluss 2016 mit einem voraussichtlichen Plus von 9 Millionen Euro vorgelegt, sagte Stadtsprecher Jan Penkawa am Donnerstag. Für den Doppelhaushalt 2017/18 mit einem Volumen von 550 Millionen Euro müssten keine neuen Schulden aufgenommen werden.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt laut Penkawa 34 Millionen Euro an Kassenkrediten abgebaut. Damit sei dieser Schuldenberg auf rund 140 Millionen Euro reduziert. Auch für die Jahre bis 2021 prognostiziere der Kämmerer jeweils ein Plus von 1,4 bis 2,7 Millionen Euro. Dieses Geld werde ebenfalls in die Schuldentilgung gesteckt. «Damit ist die Begründung für die geplante Einkreisung der Stadt hinfällig.»

Die rot-rote Landesregierung will den kreisfreien Städten Brandenburg/Havel, Frankfurt (Oder) und Cottbus unter anderem wegen ihres hohen Schuldenstands im Zuge der geplanten Kreisgebietsreform die Selbstständigkeit aberkennen. Brandenburgs Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann (CDU) gilt als schärfste Kritikerin der Reform.

