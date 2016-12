Geld aus Europäischem Fonds für Brandenburger Steinkauz

Für die Wiederansiedlung des Steinkauzes in Brandenburg stellt Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) 543 000 Euro bereit. Das Geld stammt aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER). Wie das Umweltministerium am Donnerstag mitteilte, geht die Förderung am kommenden Mittwoch (28. Dezember) an den Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung.

Der Steinkauz war bis Mitte der 80er Jahre im Naturpark Nuthe-Nieplitz heimisch. Durch größere Felder und intensivierte Landwirtschaft wurde der Lebensraum der kleinen Eule eingeengt. Seit 1991 setzt sich der Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung für die historische Nutzung landwirtschaftlicher Flächen ein, wie Schafbeweidung oder Streuobstwiesen. Diese stellen die Lebensbedingungen für Steinkäuze wieder her. Mittlerweile wurden einige Jungvögel erfolgreich ausgewildert, erste Brutpaare haben ihre Reviere besetzt. Ziel ist eine Population mit 150 Brutpaaren.

Quelle: dpa

